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Циннбауэр и дальше не намерен подстраиваться под соперника

13 Августа 2022 • 15:00 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Крылья Советов
2.45 3.55 2.80
2-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- У «Локомотива» неудачный старт чемпионата, четыре матча без побед. Психологически в каком состоянии подходит команда к сегодняшнему матчу?

- То, что мне понравилось на этой тренировочной неделе, я видел, что ребята дали соответствующую реакцию, я вижу, что они недовольны. Поэтому реакция ребят меня удовлетворила.

- Перед прошлыми матчами вы говорили, что «Локомотив» вне зависимости от соперников готов играть от себя, а результата это в целом не приносит. Сегодня у вас не было мысли сыграть от соперника?

- Прежде всего, мы играем дома, а дома мы хотим доминировать, не отказываться от своих принципов игры, не подстраиваться под соперника, а именно диктовать свою волю, свое желание.

- Учитывая, что «Локомотиву» сегодня надо реабилитироваться перед болельщиками и надо набирать очки, домашний матч, можно ли ожидать, что «Локомотив» активно начнет первый тайм?

- Да, вы совершенно правы. Мы играем дома перед своей публикой, которая нас будет подстегивать и гнать вперед, поэтому мы хотим начать очень агрессивно, доминировать и сыграть как можно лучшим образом перед нашими болельщиками.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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Идет 56 минута Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
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