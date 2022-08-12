Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что совет директоров команды должен уйти в отставку.

«Дело в том, что в «Локомотиве» изменилось управление. Там совет директоров решает оперативные задачи, то есть, по сути, в руководстве нет генерального директора. У меня была должность президент, потом генеральный директор… Там практически этой должности нет, она или удалена вообще, или формально существует: подписывает бумажки какие-то. А всё решение за советом директоров.

Просто так поменять состав тренерского штаба нельзя. Почему? Потому что это значит, что нужно признавать свою вину. Если бы тренеров назначал генеральный директор, то он брал на себя ответственность, меняя тренерский состав. А здесь берёт ответственность совет директоров, и как он будет решать эту задачу, я не знаю.

Поскольку совет директоров взял на себя оперативное решение задач и не справился, значит он должен уйти в отставку. Придёт новый совет, и уже он будет тренера назначать и так далее. Это глобальное решение.

Я думаю, если кардинально решать проблему в «Локомотиве» - надо совету директоров уходить в отставку», — сказал Наумов.

«Железнодорожники» провалили старт сезона, набрав всего лишь два очка после четырёх туров РПЛ. Команда на данный момент располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.