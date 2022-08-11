Циннбауэр рассказал о встрече с руководством «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о встрече с руководством «железнодорожников».

«Руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждем предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Специалист заявил, что тренировочная неделя проходит хорошо, у футболистов правильная реакция после неудачного старта сезона.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь два очка после четырех матчей. В пятом туре «железнодорожники» примут «Крылья Советов».