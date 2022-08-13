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Кузьмичёв — о результатах «Локомотива»: «Стратегия Рангника себя изначально не оправдала»

13 Августа 2022 • 17:49 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о работе тренерского штаба главной команды «железнодорожников».

«Тренерский немецкий штаб и псевдо стратегия Рангника себя изначально не оправдала. Дальнейшие тренерские приобретения — утопия», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что здесь не стоит вопрос вкуса, все видно на поле, футболисты имеют достаточно высокие качества, но они не могут показать это. Конечно, есть Марк Мампасси и Марко Раконьяц, которые вообще не должны быть в клубе, но это исключение.

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после пяти матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Владимир Кузьмичёв Марк Мампасси Марко Раконьяц
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