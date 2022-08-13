Билялетдинов считает, что у «Локомотива» проблемы с физическим состоянием

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением об игре «железнодорожников» в матче с «Крыльями Советов».

«Крылья» — опасная команда. «Локомотив» больше контролировал мяч. Когда играешь слишком высоко в атаке, то появляются проблемы в обороне — большие зоны за спиной, чем и пользовались «Крылья», — заявил Билялетдинов «Чемпионату».

Экс-игрок сказал, что не понимает отсутствие баланса в игре команды, «Локомотив» играет тяжело, тут два варианта: либо перегружены, либо недогружены и не способны отыграть полный матч.

«Железнодорожники» на своем поле сыграли вничью в матче пятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), отыгравшись в конце встречи.