Циннбауэр: «Все разочарованы стартом сезона»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» снова не смог победить, более того - «железнодорожники» едва ушли от поражения в поединке с самарскими «Крыльями Советов», и теперь у команды лишь три очка после пяти туров. Наставник московского клуба Йозеф Циннбауэр согласен с тем, что начало сезона для клуба оказалось разочаровывающим.

- Мы все разочарованы стартом сезона. Сегодняшняя игра не наша лучшая игра. Что-то нам не дается, здесь где-то медленно сыграли, дали возможность сопернику нас контратаковать. Я не хочу находить какие-то оправдания, у нас есть какие-то травмированные игроки, но это не отговорка, - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».

В шестом туре московский клуб сыграет на выезде с подмосковными «Химками».