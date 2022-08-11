Циннбауэр заявил, что вины Худякова в пропущенных голах нет

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал вратарскую позицию в клубе.

«Прежде всего, хочу сказать, что особых ошибок и вины Худякова в голах мы не видим. Могу сказать, что у Худякова сейчас полное доверие», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Тренер заявил, что Маринато Гилерме помогает молодым вратарям во время тренировочного процесса, он все понимает, у него профессиональное отношение.

18-летний Даниил Худяков провел четыре матча в текущем сезоне Российской премьер-лиги, в которых пропустил 11 мячей. В пятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», игра пройдет 13 августа в 15:00 по мск.