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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Циннбауэр заявил, что вины Худякова в пропущенных голах нет

11 Августа 2022 • 15:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
2.35 3.60 2.90
13.08 15:00

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал вратарскую позицию в клубе.

«Прежде всего, хочу сказать, что особых ошибок и вины Худякова в голах мы не видим. Могу сказать, что у Худякова сейчас полное доверие», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Тренер заявил, что Маринато Гилерме помогает молодым вратарям во время тренировочного процесса, он все понимает, у него профессиональное отношение.

18-летний Даниил Худяков провел четыре матча в текущем сезоне Российской премьер-лиги, в которых пропустил 11 мячей. В пятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», игра пройдет 13 августа в 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Йозеф Циннбауэр Даниил Худяков
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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