Наумов рассказал, как руководство РЖД противилось возвращению Сёмина

Юрий Сёмин - безусловно, самый известный и заслуженный тренер в истории московского «Локомотива», но и у него бывали черные дни у руля клуба. Ему приходилось уходить, затем звали обратно, но не всегда с этим были согласны влиятельные люди в клубе. Так, бывший президент клуба Николай Наумов поведал о том, как ему пытался помешать вернуть Сёмина в 2009 году влиятельный спонсор.

- Владимир Якунин, который тогда руководил РЖД, был категорически против возвращения Семина. Твердил: «О нем забудь! Я своих решений не меняю!» Он же в 2007-м убрал его вместе с Бышовцем, - цитирует Наумова «Спорт-экспресс».