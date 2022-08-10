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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Писарев пообещал ставить в «Химках» атакующий футбол

10 Августа 2022 • 17:18 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

В среду «Химки» официально объявили о том, что Сергея Юрана на должности главного тренера команды заменил Николай Писарев. 53-летний специалист, который входит в тренерский штаб сборной России, высказался после своего назначения.

«У «Химок» подобрался интересный состав: сплав молодости и опыта. С большим желанием приступаем к работе. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», - слова Писарева приводит пресс-служба «Химок».

Кроме того, Николай Писарев поблагодарил руководителей клуба за доверие, а также отметил, что это будет его первый опыт работы в РПЛ как главного тренера.

После четырёх туров «Химки» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда раздобыла семь зачётных баллов.

Первый матч во главе «Химок» Николай Писарев проведёт 14 августа. В этот день команда будет принимать «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Писарев
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ХИМКИ АХМАТ
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