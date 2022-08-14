Писарев: «Переговоры шли недолго, где-то в течение 10 дней мы пришли к решению»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Вы буквально на днях возглавили команду. Хватило ли этого времени, чтобы подготовиться к первому официальному матчу?

- Мы провели четыре тренировки. Хватило? Смотря на что. У нас были определенные задачи, мы их решили. Есть запрос от болельщиков и руководства, но это больше стратегические задачи. Наш штаб решал конкретную задачу подготовки к сегодняшнему мату. Надеюсь, за эти четыре тренировки нам что-то удалось, и игра покажет как.

- Вы с руководством быстро пришли к консенсусу, как долго вообще шли переговоры, что вы возглавите «Химки»?

- Переговоры шли недолго, где-то в течение 10 дней мы пришли к решению, что будем работать.

- Сегодня мы видим, что стартовый состав отличается от того, что мы привыкли видеть. Главный вопрос: Долгов в прошлом матче забил дважды, но сегодня все равно остался в резерве.

- Ну да, мы за эти четыре тренировки определили обойму футболистов в связи с тем, как они готовы конкретно к этому матчу, еще и с травмами, которые есть, но все в обойме. Долгов также в обойме, что забил - молодец, а сегодня новая игра и новый соперник.