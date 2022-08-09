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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Химки» хотят взять Писарева, потому что он профессионал

09 Августа 2022 • 15:23 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на будущее назначение Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».

«Назначение Писарева? Он профессиональный работник, хороший игрок в прошлом, тренер и помощник Карпина», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что Писарев является квалифицированным специалистом, он знает свое дело, именно поэтому «Химки» хотят подписать его.

Ранее в подмосковном клубе подтвердили отставку Сергея Юрана с поста наставника команды, новым рулевым «Химок» станет тренер национальной сборной России Николай Писарев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Валерий Карпин Гаджи Гаджиев Николай Писарев
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ХИМКИ АХМАТ
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