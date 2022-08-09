Гаджиев: «Химки» хотят взять Писарева, потому что он профессионал

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на будущее назначение Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».
«Назначение Писарева? Он профессиональный работник, хороший игрок в прошлом, тренер и помощник Карпина», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».
Эксперт считает, что Писарев является квалифицированным специалистом, он знает свое дело, именно поэтому «Химки» хотят подписать его.
Ранее в подмосковном клубе подтвердили отставку Сергея Юрана с поста наставника команды, новым рулевым «Химок» станет тренер национальной сборной России Николай Писарев.