Гаджиев — о совмещении постов Писаревым: «Я нормально к этому отношусь»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное совмещение постов тренера сборной России и наставника «Химок» Николаем Писаревым.

«Я нормально к этому отношусь, если за этим не стоит ничего, кроме квалификации специалиста. Если не используются никакие иные мотивы, кроме спортивных, в этом ничего плохого нет», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что тренеру всегда нужна практика, иначе он будет терять свои профессиональные качества.

Ранее в «Химках» сообщили, что Николай Писарев станет новым главным тренером клуба, об этом будет объявлено в ближайшие дни.