Тимофеев: «Видел, что ворота пустые, лучше забить третий, чем остановиться и сэкономить силы»

Автор третьего гола в матче «Химки» - «Ахмат» (1:3) Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было ощущение, что в момент, когда вы добежали, вы остановились, и как будто всё, силы закончились.

- На самом деле так и было, потому что видел, что ворота пустые, лучше забить третий, чем остановиться и сэкономить силы. Поэтому из последних сил добежал, и так получилось, что забил.

- Уже много дискутируют по поводу того, был ли у вас офсайд или нет, но я так понимаю, что в момент передачи вы находились за линией мяча, и никакого офсайда там не было?

- По правилам, в момент передачи перед тобой должно быть два игрока или если один игрок, я должен уйти за линию мяча, тогда никакого офсайда. Я повтор не видел, не знаю, если засчитали, значит, был за линией мяча.