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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран ушёл, а проигрыш пришёл: «Химки» не совладали дома с «Ахматом»

14 Августа 2022 • 16:53 Комментировать (1)
Химки
1:3
Ахмат
окончен
В РПЛ сейчас есть две команды с буквой «х» в названии – «Химки» и «Ахмат». Именно они и встретились между собой в первом воскресном матче.
Протокол игры  
Химки1:3Ахмат
  14'Трошечкин Александр (0:1)
  43'Швец Антон (0:2)
(1:2) Ломовицкий Александр60'  
  90'Тимофеев Артём (1:3)
Лантратов ИльяБоженов Кирилл 76' (Зуев Александр ( 76') Никитин Алексей 46' (Чёрный Артур ( 46'  71') Филин АлександрДанилкин Егор  20' 76' (Долгов Александр ( 76') Ломовицкий АлександрMory GbaneГлушаков ДенисМирзов РезиуанКухарчук Илья 46' (Волков Захар ( 46') Руденко Александр Александрович 76' (Садыгов Илья ( 76')
Запасные: Юран АртёмКамышев ИльяГудиев ВиталийГлавчич НеманьяМитрюшкин АнтонГулиев АязМагомедов Бутта
Шелия ГиоргиБыстров МаратНижич ЗоранЖуравлёв ЮрийТодорович ДаркоШвец АнтонТимофеев АртёмБогосавац МирославТрошечкин Александр 80' (Харин Евгений ( 80') Конате Мохамед II 56' (Олейников Иван ( 56') Садулаев Лечи 56' (Агаларов Гамид ( 56'  84')
Запасные: Уциев РизванКадыров ХалидФольмер КириллУмаев ИдрисЦуцулаев Магомед-ДениИльин ВладимирСемёнов АндрейОпарин МихаилАльсултанов Ислам
14 августа. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Видео

0:1. Гол Александра Трошечкина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Александра Трошечкина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Антона Швеца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Антона Швеца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Александра Ломовицкого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Александра Ломовицкого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Артема Тимофеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:3. Гол Артема Тимофеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Скандально избавившись от Сергея Юрана, «Химки» назначили главным тренером Николая Писарева, и отчётная игра стала для него первой у руля «красно-чёрных». У «Ахмата» тренерский вопрос на повестке для не стоит, Андрей Талалаев, отбыв дисквалификацию в прошлом матче, на этот раз в первом тайме по собственной воле наблюдал за игрой своей нынешней и одной из бывших команд с трибуны стадиона «Арена Химки». Что-то писал в блокнот и использовал для дистанционной связи с ассистентами мобильный телефон. Но во втором тайме Талалаев оказался уже непосредственно на бровке.

«Химки» с «Ахматом» выдали нормальный для себя старт чемпионата. Подмосковный клуб набрал семь очков в четырёх встречах и лишь на одно очко отставал по итогам прошлого тура от «Зенита». Как раз поэтому отставка Юрана и виделась такой внезапной, как гром среди ясного неба. Грозненцы имели на два очка меньше, но по игре достойно смотрелись в качестве середняков. Неделю назад «ахматовцы» вполне могли обыграть «Зенит», если бы были поконкретнее в завершающей стадии.

В описываемой игре гости сразу показали, что намерены активно играть первым номером. Швец, Тодорович и Тимофеев пристреливались с дальних дистанций – либо мячи ловил вратарь, либо они летели мимо. Где-то между этими попытками визитёров Мирзов ускакал в свой фирменный проход, но переборщил со смещением в центр и пробил низом совсем слабо в руки Шелии. «Ахмат» же реализовал своё преимущество на четырнадцатой минуте. Будучи снабжённым пасом от Конате, Трошечкин внедрился в штрафную и закрутил мяч в левый угол (0:1).

На 23-й минуте Руденко повернул в штрафную с правого фланга, поразбирался с Нижичем и ударил в ближний угол – Шелия перевёл на корнер. Ну и всё на этом в первом тайме со стороны «Химок» – ударов по воротам «Ахмата» больше не состоялось. Гости вернулись к практике дальних ударов, а второй гол к перерыву провели в результате стандарта. Розыгрыш правого углового, подача на дальнюю штангу, скидка Журавлёва – и расстрел ворот в исполнении Швеца из центральной зоны (0:2).

Второй тайм начался для грозненцев вроде спокойно, однако химчанам удался результативный выпад около района часа игры. Подкараулив обрез Быстрова, Руденко вывел один на один Ломовицкого, и тот выжал голевую пользу из рандеву с Шелией (1:2). Дальше игра пошла плюс-минус равно. Не слишком остро, но залететь что-нибудь могло как в те, так и в те ворота. В конце хозяева поддавали, даже Лантратов подключался на подачи угловых, но это зря, потому что он привёз в добавленное время гол грозненцев в пустые ворота в контратаке, отличился Тимофеев (1:3).

Таким образом, Николай Писарев стартовал у руля подмосковного клуба с поражения. «Ахмат» набрал восемь очков и обогнал «Химки» на один турнирный балл, обе команды остались в средней части таблицы.

Кирилл Иванцов


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Чемпионат России РПЛ Ахмат
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окончен Химки 1:3 Ахмат
Идет 45 минута Пари НН 1:2 Ростов
Идет 45 минута Оренбург 1:0 Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
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