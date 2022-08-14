Юран ушёл, а проигрыш пришёл: «Химки» не совладали дома с «Ахматом»

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В РПЛ сейчас есть две команды с буквой «х» в названии – «Химки» и «Ахмат». Именно они и встретились между собой в первом воскресном матче.

Скандально избавившись от Сергея Юрана, «Химки» назначили главным тренером Николая Писарева, и отчётная игра стала для него первой у руля «красно-чёрных». У «Ахмата» тренерский вопрос на повестке для не стоит, Андрей Талалаев, отбыв дисквалификацию в прошлом матче, на этот раз в первом тайме по собственной воле наблюдал за игрой своей нынешней и одной из бывших команд с трибуны стадиона «Арена Химки». Что-то писал в блокнот и использовал для дистанционной связи с ассистентами мобильный телефон. Но во втором тайме Талалаев оказался уже непосредственно на бровке.

«Химки» с «Ахматом» выдали нормальный для себя старт чемпионата. Подмосковный клуб набрал семь очков в четырёх встречах и лишь на одно очко отставал по итогам прошлого тура от «Зенита». Как раз поэтому отставка Юрана и виделась такой внезапной, как гром среди ясного неба. Грозненцы имели на два очка меньше, но по игре достойно смотрелись в качестве середняков. Неделю назад «ахматовцы» вполне могли обыграть «Зенит», если бы были поконкретнее в завершающей стадии.

В описываемой игре гости сразу показали, что намерены активно играть первым номером. Швец, Тодорович и Тимофеев пристреливались с дальних дистанций – либо мячи ловил вратарь, либо они летели мимо. Где-то между этими попытками визитёров Мирзов ускакал в свой фирменный проход, но переборщил со смещением в центр и пробил низом совсем слабо в руки Шелии. «Ахмат» же реализовал своё преимущество на четырнадцатой минуте. Будучи снабжённым пасом от Конате, Трошечкин внедрился в штрафную и закрутил мяч в левый угол (0:1).

На 23-й минуте Руденко повернул в штрафную с правого фланга, поразбирался с Нижичем и ударил в ближний угол – Шелия перевёл на корнер. Ну и всё на этом в первом тайме со стороны «Химок» – ударов по воротам «Ахмата» больше не состоялось. Гости вернулись к практике дальних ударов, а второй гол к перерыву провели в результате стандарта. Розыгрыш правого углового, подача на дальнюю штангу, скидка Журавлёва – и расстрел ворот в исполнении Швеца из центральной зоны (0:2).

Второй тайм начался для грозненцев вроде спокойно, однако химчанам удался результативный выпад около района часа игры. Подкараулив обрез Быстрова, Руденко вывел один на один Ломовицкого, и тот выжал голевую пользу из рандеву с Шелией (1:2). Дальше игра пошла плюс-минус равно. Не слишком остро, но залететь что-нибудь могло как в те, так и в те ворота. В конце хозяева поддавали, даже Лантратов подключался на подачи угловых, но это зря, потому что он привёз в добавленное время гол грозненцев в пустые ворота в контратаке, отличился Тимофеев (1:3).

Таким образом, Николай Писарев стартовал у руля подмосковного клуба с поражения. «Ахмат» набрал восемь очков и обогнал «Химки» на один турнирный балл, обе команды остались в средней части таблицы.

Кирилл Иванцов