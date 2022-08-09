Смородская заявила, что никогда не верила в тренерские способности Юрана

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «железнодорожников» отметила, что, несмотря на хороший старт сезона от «Химок», это не означает, что Юран является хорошим тренером.

Ранее в подмосковном клубе сообщили, что новым главным тренером команды станет Николай Писарев, который входит в штаб наставника сборной России Валерия Карпина.