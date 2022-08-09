Гаджиев прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об отставке главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«С точки зрения спортивных достижений, увольнение Юрана — неверное решение. Его убрали не по спортивному принципу. Может, там личные интересы, но я не знаю», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что для него не является удивительным увольнение Юрана, есть недавний пример Юрия Сёмина, которого уволили из «Локомотива», хотя он выиграл много трофеев с клубом.

Ранее в «Химках» подтвердили отставку Сергея Юрана. Новым главным тренером подмосковной команды станет тренер сборной России Николай Писарев.