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Гаджиев прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»

09 Августа 2022 • 15:13 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об отставке главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«С точки зрения спортивных достижений, увольнение Юрана — неверное решение. Его убрали не по спортивному принципу. Может, там личные интересы, но я не знаю», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что для него не является удивительным увольнение Юрана, есть недавний пример Юрия Сёмина, которого уволили из «Локомотива», хотя он выиграл много трофеев с клубом.

Ранее в «Химках» подтвердили отставку Сергея Юрана. Новым главным тренером подмосковной команды станет тренер сборной России Николай Писарев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Гаджи Гаджиев Юрий Сёмин Сергей Юран
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