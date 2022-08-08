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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван тренер, который может заменить Юрана в «Химках»

08 Августа 2022 • 20:58 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

В обозримом будущем на тренерском мостике «Химок» может произойти перестановка. Несмотря на хороший старт команды в Российской премьер-лиге, клуб может попрощаться с Сергеем Юраном.

Если это случится, то кандидатом номер один для подмосковного клуба станет Николай Писарев. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

В настоящий момент Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

После четырёх сыгранных туров «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В настоящий момент команда готовится к домашнему матчу против «Ахмата».

 


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Николай Писарев
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ХИМКИ АХМАТ
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