​Назван тренер, который может заменить Юрана в «Химках»

В обозримом будущем на тренерском мостике «Химок» может произойти перестановка. Несмотря на хороший старт команды в Российской премьер-лиге, клуб может попрощаться с Сергеем Юраном.

Если это случится, то кандидатом номер один для подмосковного клуба станет Николай Писарев. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

В настоящий момент Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

После четырёх сыгранных туров «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В настоящий момент команда готовится к домашнему матчу против «Ахмата».