Кавазашвили: Юран — профессионал до мозга костей

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о том, что наставник «Химок» Сергей Юран хотел организовать договорной матч.

«Не верю, что Юран предлагал «Ростову» сдать матч. Сергей не тот парень, который пойдет на такие сделки», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт считает, что Юран является профессионалом до мозга костей, поэтому такое не могло произойти.

Ранее в СМИ Юрана обвинили в попытке организовать договорной матч с «Ростовом». Напомним, специалист покинет пост главного тренера «Химок», а его место в ближайшее время займет тренер сборной России Николай Писарев.