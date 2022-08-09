Садыгов: Мы всегда рассчитываем на победу

Нападающий «Химок» Илья Садыгов оценил старт сезона своей команды в РПЛ.

Садыгов сказал «Спорт-Экспрессу» о том, что вторая победа «Химок» на старте сезона является отличным результатом для команды, очки очень нужны в начале чемпионата. «Химки» всегда рассчитывают на победу в каждой встрече, чем больше побед, тем лучше, добавил игрок.

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, проведя на поле четыре минуты. Во встрече пятого тура РПЛ «Химки» встретятся с «Ахматом», игра пройдет 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.