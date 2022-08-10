Талаев — о Писареве в «Химках»: «Дай Бог, чтобы получилось»

Агент Андрей Талаев отреагировал на информацию о том, что тренер сборной России Николай Писарев возглавит «Химки».
«Если ему доверили команду, наверное, рассчитывают, что справится. Дай Бог, чтобы получилось», — цитирует Талаева «Спорт День за Днем».
Агент считает, что в совмещении постов нет ничего плохого, ведь главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов тоже совмещают свою работу.
Ранее в «Химках» подтвердили информацию о том, что Николай Писарев возглавит команду, об этом будет объявлено в ближайшее время.
«Химки» занимают седьмое место в РПЛ, набрав 7 очков после четырех туров.