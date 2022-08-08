​«Химки» могут расстаться с Юраном, несмотря на хороший старт в РПЛ

«Химки» хорошо стартовали в новом чемпионате России. Под руководством Сергея Юрана команда набрала семь очков в четырёх стартовых турах и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Несмотря на положительные результаты, «Химки» могут в ближайшее время расторгнуть трудовое соглашение с Сергеем Юраном. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Химки» проведут в воскресенье, 14 августа. Подмосковная команда будет играть против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:00 по московскому времени.