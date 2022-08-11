Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин высказался о загадочном увольнении Юрана

11 Августа 2022 • 13:22 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера «Химок».

«Химки» неплохо стартовали в новом чемпионате, но Сергей Юран всё же покинул тренерское кресло. По слухам, это может быть связано с предполагаемой попыткой тренера организовать договорной матч, либо же с его нежеланием ставить в состав сына главного инвестора «Химок».

«Причину увольнения Юрана не понимает никто. Появилась версия, что Юран предлагал сыграть договорной матч. Естественно, все уже это опровергли, в том числе куратор «Химок» - депутат Роман Терюшков. Но Терюшков очень своеобразный человек. В мае он говорил, что сотрудничество с Юраном будет долговременным, а на днях сказал, что ни договаривались о кратковременном сотрудничестве. Либо Терюшков лжёт (я не верю в то, что депутаты могут лгать), либо просто у него что-то с памятью стало.

Это самая загадочная отставка из тех, которые были и будут в этом году. Косвенно претензии к Юрану со стороны РПЛ могут подтвердиться, если теперь он долго, или никогда, не получит работу. Сейчас же нет оснований что-либо утверждать», - сказал Уткин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Василий Уткин Сергей Юран Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
14:10 · Кубок России
Большинство клубов РПЛ проголосовали против «Матч ТВ» при выборе вещателя Кубка России 1
13:54 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА покажет матч с «Зенитом» на своём стадионе
13:36 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал рецепт победы над «Зенитом»
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о загадочном увольнении Юрана
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дзюбы в «Краснодаре» не будет
12:31 · Россия. Премьер-лига
Калешин поддержал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян отклонил предложения от нескольких российских клубов, чтобы остаться в Европе
11:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на уход Хендрикса из «Спартака»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Гайчу
10:59 · Россия. Премьер-лига
Пейчинович - об отъезде легионеров: «Предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Никифоров — о ситуации с Юраном: «Договариваться могут руководители клуба, но не главный тренер»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатов назвал ключевую задачу «Спартака» на сезон
10:34 · Россия. Премьер-лига
Игнатов высказался об уходе Ваноли из «Спартака»
08:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил об уходе легионера официально
07:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал между Малкомом и Клаудиньо
Все новости
Рекомендуем