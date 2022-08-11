​Уткин высказался о загадочном увольнении Юрана

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера «Химок».

«Химки» неплохо стартовали в новом чемпионате, но Сергей Юран всё же покинул тренерское кресло. По слухам, это может быть связано с предполагаемой попыткой тренера организовать договорной матч, либо же с его нежеланием ставить в состав сына главного инвестора «Химок».

«Причину увольнения Юрана не понимает никто. Появилась версия, что Юран предлагал сыграть договорной матч. Естественно, все уже это опровергли, в том числе куратор «Химок» - депутат Роман Терюшков. Но Терюшков очень своеобразный человек. В мае он говорил, что сотрудничество с Юраном будет долговременным, а на днях сказал, что ни договаривались о кратковременном сотрудничестве. Либо Терюшков лжёт (я не верю в то, что депутаты могут лгать), либо просто у него что-то с памятью стало.

Это самая загадочная отставка из тех, которые были и будут в этом году. Косвенно претензии к Юрану со стороны РПЛ могут подтвердиться, если теперь он долго, или никогда, не получит работу. Сейчас же нет оснований что-либо утверждать», - сказал Уткин.