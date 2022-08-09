В «Химках» назвали имя нового главного тренера команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о том, кто возглавит подмосковный клуб.

«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Функционер выразил надежду на то, что Николай Писарев будет работать в команде долгое время, но решение принимается клубом вместе с советом учредителей, нельзя ничего загадывать, но должен пройти минимум один сезон.

Напомним, Николай Писарев является действующим тренером национальной сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин.