Новый наставник «Химок» Писарев: «Для первой тренировки, я считаю, всё прошло на хорошем уровне»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал о том, как прошла первая тренировка в новой команде.

«День был организационный, не совсем обычный, но мы постарались минимизировать адаптационные моменты. Для первой тренировки, я считаю, всё прошло на хорошем уровне», — заявил Писарев на клубном YouTube-канале.

Тренер сообщил, что с оптимизмом смотрит на предстоящий матч. Напомним, «Химки» примут на своем поле «Ахмат» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет 14 августа в 15:00 по московскому времени.

Подмосковный клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после четырех матчей.