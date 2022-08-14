Трошечкин отреагировал на отставку Юрана из «Химок»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин прокомментировал отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Как я отреагировал на отставку Сергея Юрана? Шок, как у всех, наверное. Это было неожиданно», — приводит слова Трошечкина «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что не верит в то, что Юран мог заниматься организацией договорного матча, неизвестно, кто вкидывает эту информацию.

Напомним, ранее «Химки» объявили о расторжении трудового договора с Юраном, новым наставником команды стал тренер сборной России Николай Писарев. В матче пятого тура «Химки» проиграли «Ахмату» со счетом 1:3.