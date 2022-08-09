Кечинов заявил, что считает странной отставку Юрана из «Химок»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию об отставке главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
«Со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно. «Химки» удачно стартовали в РПЛ. Думаю, что произошли какие-то разногласия между руководством и Сергеем Юраном», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».
Эксперт отметил, что команда играла очень результативно и демонстрировала хороший футбол, именно поэтому увольнение является странным.
Ранее представитель «Химок» Роман Терюшков сообщил, что кандидатом на пост наставника подмосковного клуба является тренер сборной России Николай Писарев.