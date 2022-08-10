Талаев — об увольнении Юрана из «Химок»: «Я думаю, что это их внутренние разборки»

Агент Андрей Талаев поделился мнением об отставках главного тренера «Химок» Сергея Юрана и наставника «Урала» Игоря Шалимова.

«Я думаю, что это их внутренние разборки, и они решат сами этот вопрос. Если говорить об отставке Шалимова, то он напрашивался – результата нет, у команды ноль очков», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

Агент считает, что все обвинения Юрана в договорных матчах являются слухами, обсуждать это можно будет лишь тогда, когда будут факты, а сейчас это смешно.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Урала» станет Спартак Гогниев, а «Химки» возглавит Николай Писарев.