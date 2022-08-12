​Долгов допускает возвращение в «Локомотив»

Форвард «Химок» Александр Долгов ответил на вопрос о возможном возвращении в московский «Локомотив».

Долгов является воспитанником академии «Локомотива». При этом за первую команду «железнодорожников» нападающий ранее не играл.

«Будет предложение - буду рассматривать, конечно», - высказался Долгов в ответ на вопрос о «Локомотиве». Слова 23-летнего футболиста приведены на страницах sport24.

В четырёх матчах чемпионата России в сезоне 2022/2023 Александр Долгов забил три гола. Больше – по 4 – забили четыре игрока. Это Куинси Промес, Николай Комличенко, Фёдор Смолов и Эдуард Сперцян.