Талалаев: «Вместе с «Химками» работали на предсезонке и видели уровень игроков»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Насколько тяжело было готовиться к матчу против команды, у которой посреди недели сменился главный тренер?

- Определенные трудности были, мы часть недели потратили на исправление своих ошибок, которые были в матче с «Зенитом». К сожалению, мы не смогли реализовать свое преимущество. А часть готовились к «Химкам». Понятно, что новый тренер принесет что-то своё новое, но это уже будем перестраиваться уже по ходу игры. А так мы настраивались от того, как «Химки» играли с начала чемпионата, показывая зрелый содержательный футбол.

- Я правильно понимаю, что разбирать «Химки» не совсем логично, и «Ахмат» сегодня будет играть «от себя»?

- В первую очередь, наверное, отталкиваясь от качества игры, которую мы демонстрировали в этих стартовых четырех поединках. У нас очень хороший баланс в атаке и обороне, поэтому мы именно от этого отталкивались, от того, что мы играем в хороший футбол и нужно внести только некоторые правки, но обязательно нужно учитывать «Химки». Мы просто с ними вместе работали на предсезонке и видели уровень игроков, которых приобретали. Понимали, что много игроков, обладающих технико-тактическим мастерством. Это прослеживается по началу сезона.