Мостовой — об увольнении Юрана из «Химок»: Конечно, это цирк

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт считает, то, что Юрана убирают из «Химок» уже не первый раз, является смешным и печальным, а потом еще дают комментарии о том, что это было сделано по обоюдному согласию.

Ранее представитель подмосковного клуба Роман Терюшков сообщил, что Юрана заменит тренер сборной России Николай Писарев, официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.