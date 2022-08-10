Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Поспешное увольнение. Руководство, видимо, хочет очень быстро поправить дела, чтобы команда заиграла и заблестела. Но ведь это сделать невозможно. Нужно помягче относиться к тренеру, более терпеливо. Какая разница, кто будет тренером? Что он, поднимет команду что ли? В середину турнирной таблицы «Химки» не поднимутся. То место, которое команда занимает, закономерно.

Мне Юран всегда нравился, его эмоции и отношение к футболу. Он, как и Шалимов, был хорошим игроком со своим видением футбола. Нужно терпение. А просто так выбрасывать людей - неправильно. У «Химок» очень слабый состав. Как можно куда-то прыгнуть? С такой командой занять условное 10-е место почти невозможно. Плюс у них достаточно тяжёлый календарь был.

Что руководство хотело? Нужно же смотреть, как будут складываться дела дальше. Нужно анализировать спустя время, а не сразу смотреть, на каком месте команда. Это никуда не годится. Я слышал, что Юран может прийти даже на место Шалимова в «Урал», - сказал Пономарёв.