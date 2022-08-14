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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов: «Все с пониманием отнеслись к увольнению Юрана»

14 Августа 2022 • 19:48 Комментировать
Химки
1:3
Ахмат
окончен

Осиротевшие «Химки» проиграли в пятом туре российской Премьер-лиги грозненскому «Ахмату». Это случилось сразу после скандального увольнения главного тренера клуба Сергея Юрана. Голкипер подмосковного клуба Илья Лантратов прокомментировал неудачу своего клуба, а также заявил, что футболисты отнеслись к отставке Юрана с пониманием.

- Почему проиграли «Ахмату»? Будем разбираться после игры. Увольнение Юрана? Это футбол. Нам донесли до сведения. Все отнеслись с пониманием, - цитирует голкипера «РБ Спорт».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Химкам» предстоит сразиться дома с московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Ахмат Илья Лантратов
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