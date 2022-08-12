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​Глушаков рассказал о первой своей реакции на увольнение Юрана

12 Августа 2022 • 18:36 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Сергей Юран покинул должность главного тренера «Химок», хотя команда неплохо стартовала в новом чемпионате. Полузащитник Денис Глушаков в новом выпуске «Коммент.Шоу» рассказал о своей первой реакции на новости об отставке тренера.

По словам Глушакова, об уходе Юрана ему сообщил одноклубник Александр Ломовицкий.

«Почему? За что?» - вспоминает Глушаков свои первые слова после получения информации о тренерской отставке.

«Конфликтов вроде бы не было никаких. А о взаимоотношениях тренера с руководством не футболисты должны говорить, это не наша компетенция. Вообще никаких не было предпосылок [к смене тренера]», - сказал Глушаков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Денис Глушаков
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