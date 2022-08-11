Писарев: Задачи? Играть в современный атакующий футбол

Главный тренер «Химок» Николай Писарев ответил на вопрос о задачах команды в текущем сезоне.

«Какие задачи на сезон? Есть и турнирные задачи, и запросы от зрителей и руководителей — играть в современный атакующий футбол, сбалансированный между обороной и атакой», — заявил Писарев на клубном YouTube-канале.

Специалист отметил, что есть и стратегическая задача развития клуба, она заключается в подготовке молодых игроков, чтобы они были востребованы в топ-клубах и сборной России.

Помимо этого, тренер сказал, что от руководства стоит задача следить за всеми игроками молодежной команды.