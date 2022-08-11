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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарев: Задачи? Играть в современный атакующий футбол

11 Августа 2022 • 15:18 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Главный тренер «Химок» Николай Писарев ответил на вопрос о задачах команды в текущем сезоне.

«Какие задачи на сезон? Есть и турнирные задачи, и запросы от зрителей и руководителей — играть в современный атакующий футбол, сбалансированный между обороной и атакой», — заявил Писарев на клубном YouTube-канале.

Специалист отметил, что есть и стратегическая задача развития клуба, она заключается в подготовке молодых игроков, чтобы они были востребованы в топ-клубах и сборной России.

Помимо этого, тренер сказал, что от руководства стоит задача следить за всеми игроками молодежной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Писарев
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ХИМКИ АХМАТ
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