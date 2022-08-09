Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможной отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

- Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в СМИ подтвердил уход Юрана с поста главного тренера «Химок». Как вам такое решение?

- Кроме удивления, у меня это ничего не вызывает, Есть игра, результат. Все знают, каким Юран был игроком и тренером, что он эмоциональный. Он может высказать правду-матку, но это все на эмоциях. В прошлом году он пришел в клуб, когда «Химки» шли на вылет, затащил их в переходные игры и благополучно оставил команду в РПЛ. И в этом сезоне старт получился удачным. В спортивном плане, думаю, претензий к нему нет. Но как человек эмоциональный он мог где-то что-то кому-то сказать или ответить грубо.

- Ходили слухи, что отставка может быть связана с тем, что Юран недостаточно часто ставил в состав сына инвестора «Химок» Илью Садыгова. Это могло служить основанием?

- Упорно ходят слухи, что акционер клуба Садыгов настаивал на том, чтобы его сын, который находится в команде, играл постоянно. Может, не в старте, хотя бы на замене. Но, ни один тренер не будет против, если футболист будет конкурентоспособным, перспективным. Никто не будет себе палки в колеса вставлять. Если не сейчас, то через пару игр может он появился бы, на замену вышел, потом в составе. Сезон длинный. Если такое произошло, это очень плохо для нашего футбола. Получается, акционер клуба решает, будет тренер работать или нет. Есть президент, генеральный директор, которые отвечают за результат. Спортивный директор отвечает за приглашение Юрана. Значит, он должен доносить до тренера, где тот прав, где не прав, еще что-то. Через голову руководства снимать Юрана не очень хорошо. Президент или генеральный директор должны были выступить, сказать что, почему и как. А что получается, моего сына не выпустили, давайте тренера менять. Придет Писарев и что? Он будет этого игрока выпускать?

- Возможно.

- А если так, значит, Писарев прогнулся под Садыгова. Значит, все его прихоти будет исполняться? Тогда пусть Садыгов сам тренирует команду и выпускает игроков. А то получаются а-ля 90-е годы. Когда заходили с деньгами, давали установку, судей гоняли. Зачем тогда тренер, если Садыгов все решает? Пусть лицензию получает и тренирует. Тогда его сын будет играть в составе. Но это только наши догадки. Может, там по-другому все получилось. Зная характер Юрана, может, он где-то что-то высказал сгоряча.

- Терюшков сказал, что когда договаривались с Юраном, то говорили о краткосрочном взаимодействии: оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Как относитесь к такому заявлению?

- Странное заявление. Хорошо, он готовил команду к сезону, ну, тогда скажите спасибо и убирайте его. У него все было хорошо в Хабаровске. Он боролся за выход в РПЛ. Человека сорвали с места. Это как-то не вяжется с краткосрочным контрактом. Какой смысл? Не было бы результата, как у «Урала», было бы понятно. А здесь есть результат, есть игра. «Химки» приятно удивили результатом. У них есть свой стиль, который Юран хотел видеть. Он максимально выжимает из ребят.

- То есть, вам нравится игра «Химок» под руководством Юрана?

- Есть тренер и видение футбола. Ты хочешь играть, например, как «Барселона». Но для этого нужна группа футболистов. Еще вариант: есть ребята, которые играют в такой-то футбол, и ты от этого отталкиваешься. Ну, придет сейчас другой тренер. В какой футбол «Химки» будут играть?

- Думаете, результаты команды пойдут на спад?

- Не хочу загадывать. Просто я говорю, как оно должно выстраиваться. А если придет новый тренер, но не даст результат? Что дальше? Будет ему деньги платить Садыгов в первой лиге или нет?

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- Как относитесь к кандидатуре Николая Писарева?

- Я не знаю, как у него получится или не получится. Надо смотреть, как он перестроит команду.

- Вас тревожит судьба «Химок» в этом сезоне?

- Никто не знает, пойдет это команде на пользу или нет. Хотелось бы, чтобы пошло в плюс. Если нет, тогда будут сделаны определенные выводы.

Елена Григорьевская