Глушаков — об отставке Юрана из «Химок»: «Комментировать это не буду — это решение руководства»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Футболист поблагодарил весь тренерский штаб за совместную работу и рассказал, что уже сегодня, 10 августа, команда провела первую тренировку с новым наставником Николаем Писаревым.

В текущем сезоне Глушаков принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями.