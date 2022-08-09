Терюшков: Отставка Юрана не связана с тем, что он не выпустил на поле Садыгова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос, связана ли отставка Сергея Юрана с не выходом на поле нападающего Ильи Садыгова.

«Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Функционер заявил, что Садыгов играл и в прошлом сезоне, и уже выходил на поле в этом чемпионате, поэтому новость о том, что Юран уволен из-за отказа выпустить на поле Садыгова является лишь слухами.

Ранее Роман Терюшков сообщил, что новым рулевым «Химок» станет Николай Писарев.