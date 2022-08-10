Никифоров: Меня очень сильно удивил уход Юрана из «Химок»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Конечно, меня очень сильно удивил уход Юрана. «Химки» ведь хорошо начали, выиграли в последнем матче», — заявил Никифоров «РБ Спорту».

Эксперт считает, что работа Юрана в «Химках», «СКА-Хабаровске», потом опять в «Химках» является какой-то игрой, но никто ничего не знает, руководители клубов будут говорить одно, тренер — другое.

Ранее стало известно, что 53-летний Юран покинул пост наставника подмосковных «Химок», а его место занял тренер сборной России Николай Писарев.