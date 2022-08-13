Дзагоев может оказаться в «Ахмате»

Бывший футболист московского ЦСКА и российской сборной Алан Дзагоев может стать игроком грозненского «Ахмата». Как сообщает Metaratings.ru, представители клуба уже установили контакты с 32-летним игроком и его окружением, который в настоящий момент является свободным агентом. Его контракт с ЦСКА был расторгнут в конце мая, в прошлом сезоне Дзагоев сыграл в 22 матчах, отметившись тремя голевыми передачами.

После четырех туров чемпионата российской Премьер-лиги «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице. В пятом туре первенства команда сыграет на выезде с подмосковными «Химками», которые только что остались без главного тренера.