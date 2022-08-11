Юран: В Европе судьбу тренера определяет результат команды, в России своя специфика

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в России тренеров увольняют не из-за результатов команды.

«Я поиграл в Европе. Там судьбу тренера определяет спортивный результат. В России же своя специфика. Здесь немного по-другому», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист сказал, главное, чтобы такие истории не стали происходить на постоянной основе, тренеры ведь тоже являются людьми, у которых нет двух сердец, организм страдает из-за стрессов.

Напомним, 53-летний Юран покинул «Химки», которые возглавлял с февраля этого года, его место занял Николай Писарев.