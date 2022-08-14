«Химки» отыграли один гол в матче с «Ахматом»

В пятом туре Премьер-лиги «Химки» играют против «Ахмата». Если грозненцы выиграли первый тайм со счётом 2:0, то после перерыва соперник один мяч отыграл. На 60-й минуте Александр Руденко умчался в отрыв по левому краю поля и сыграл в центр на тёзку Ломовицкого, тот оказался сам перед воротами противника и метко пробил мимо голкипера. На табло горят цифры 1 и 2.

На 14-й минуте Александр Трошечкин забил своей бывшей команде, а перед уходом команд в раздевалки Антон Швец упрочил перевес «Ахмата». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.