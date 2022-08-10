Главный тренер «Химок» Сергей Юран покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Отмечается, что трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов поблагодарил Юрана за проделанную работу и за то, что тренер смог сохранить команду в Российской премьер-лиге.

Напомним, 53-летний специалист возглавил «Химки» в феврале этого года, когда команда была на последнем месте, а закончили прошлый сезон «красно-черные» на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб возглавит тренер сборной России Николай Писарев.