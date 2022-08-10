Кухарчук: «Отставка Юрана? Очень неожиданно»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением об отставке главного тренера команды Сергея Юрана.

«Отставка Юрана? Очень неожиданно. Но в «Химках» всегда было много интересных событий», — приводит слова Кухарчука Sport 24.

Футболист поблагодарил Юрана за совместную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В текущем сезоне 32-летний игрок принял участие лишь в одной встрече Российской премьер-лиги и провел на поле 26 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что должность главного тренера «Химок» занял Николай Писарев, который входит в штаб Валерия Карпина в сборной России.