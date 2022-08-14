«Ахмат» забил «Химкам» ещё один гол

«Химки» проводят первый матч в Премьер-лиге под руководством нового главного тренера Николая Писарева. Игра с «Ахматом» для подмосковной команды складывается не лучшим образом. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу грозненцев. На 14-й минуте Александр Трошечкин забил бывшей команде, а на 43-й минуте Антон Швец упрочил перевес гостей. После подачи углового с правого фланга мяч был доставлен в штрафную «Химок», где Швец его обработал и затем с разворота отправил в сетку ворот. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.