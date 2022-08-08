Черевченко не собирается возвращаться в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко дал конкретный ответ на вопрос о перспективах работы в подмосковной команде.

- Мое возвращение в «Химки» исключено, - так заявил 47-летний специалист в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что наставник «Химок» Сергей Юран близок к увольнению из команды по неспортивным причинам. Предполагается, что основной кандидат на этот пост – Николай Писарев.

Игорь Черевченко принял «Химки» после 10 туров позапрошлого сезона, поднял ее со дна турнирной таблицы и едва не вывел в еврокубки. А вот футбольный гол 2021/22 сложился неудачно, и Черевченко досрочно ушел из команды.