Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко не собирается возвращаться в «Химки»

08 Августа 2022 • 23:02 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко дал конкретный ответ на вопрос о перспективах работы в подмосковной команде.

- Мое возвращение в «Химки» исключено, - так заявил 47-летний специалист в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что наставник «Химок» Сергей Юран близок к увольнению из команды по неспортивным причинам. Предполагается, что основной кандидат на этот пост – Николай Писарев.

Игорь Черевченко принял «Химки» после 10 туров позапрошлого сезона, поднял ее со дна турнирной таблицы и едва не вывел в еврокубки. А вот футбольный гол 2021/22 сложился неудачно, и Черевченко досрочно ушел из команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
08 Августа
23:12 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА пожаловались в ЭСК на судейство
23:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко не собирается возвращаться в «Химки»
22:56 · Россия. Первая лига
Слуцкий: «Близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Юран может уйти из «Химок» из-за Садыгова 1
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Химки» согласовали контракт с новым главным тренером 1
21:31 · Россия. Премьер-лига
Юран близок к уходу из «Химок» в другой клуб РПЛ
20:58 · Россия. Премьер-лига
​Назван тренер, который может заменить Юрана в «Химках»
20:47 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» могут расстаться с Юраном, несмотря на хороший старт в РПЛ
20:27 · Россия. Первая лига
«Рубин» без побед в трёх последних матчах Первой лиги
20:12 · Россия. Премьер-лига
​Скопинцев поделился эмоциями после подписания нового контракта с «Динамо»
19:55 · Россия. Первая лига
«К вам приехал чемпион страны»: «Рубин» не смог победить в дерби
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Натхо назвал четыре клуба, которые будут бороться за титул РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» подшутило над «Спартаком» в ролике 2 видео
19:21 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым официально
19:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера уверен: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за титул РПЛ»
Все новости
Рекомендуем