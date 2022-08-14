Терюшков: У «Химок» ничего не получилось в матче с «Ахматом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подвёл итоги матча пятого тура РПЛ против «Ахмата».

«Что сегодня не получилось у Писарева и команды? Все не получилось, у меня такое ощущение. Сегодня, честно, коллектива на игре я не увидел», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что Писарев должен отдавать себе отчет в том, что есть важные задачи, которые он обязан выполнять.

«Химки» проиграли «Ахмату» в матче пятого тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:3. Подмосковный клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после пяти матчей.