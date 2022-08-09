​Юран получит 32 миллиона рублей после увольнения из «Химок»

«Химки» решили расстаться с Сергеем Юраном, несмотря на хороший старт команды в новом чемпионате. Согласно данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», Юран получит от подмосковного клуба 32 миллиона рублей – 20 миллионов зарплаты за остаток контракта и 12 миллионов бонусов за прошлый сезон.

В четырёх стартовых турах чемпионата России «Химки» раздобыли семь зачётных баллов. В настоящий момент команда готовится к матчу против «Ахмата», который пройдёт в воскресенье, 14 августа.

В «Химках» уже подтвердили, что следующим главным тренером команды будет Николай Писарев.