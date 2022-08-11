Писарев: Я долго не думал, сразу принял решение возглавить «Химки»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал, что не долго думал над предложением возглавить клуб.

«Я встретился с руководителями клуба, мы пообщались. Я долго не думал, принял решение, потому что у «Химок» есть все возможности сделать хорошую команду», — заявил Писарев на клубном YouTube-канале.

Напомним, что ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном, который возглавлял команду с февраля этого года. Новым главным тренером подмосковного клуба стал тренер сборной России Николай Писарев.

«Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после четырех туров.