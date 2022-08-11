Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никифоров — о ситуации с Юраном: «Договариваться могут руководители клуба, но не главный тренер»

11 Августа 2022 • 10:53 Комментировать
Химки
...
Ахмат
14.08 15:00

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Ранее сообщалось, что специалист был уволен из клуба за попытку организовать договорной матч, однако позже сам Юран опроверг эту информацию.

По мнению Никифорова, подобной ситуации возникнуть никак не могло, поскольку у главных тренеров команд нет полномочий договариваться о таких вещах.

«Договариваться могут руководители клуба, генеральные директоры, но не главный тренер. По мне, это какая-то полная ерунда», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Химки» проведут 14 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Юрий Никифоров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
11:38 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян отклонил предложения от нескольких российских клубов, чтобы остаться в Европе
11:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на уход Хендрикса из «Спартака»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Гайчу
10:59 · Россия. Премьер-лига
Пейчинович - об отъезде легионеров: «Предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Никифоров — о ситуации с Юраном: «Договариваться могут руководители клуба, но не главный тренер»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатов назвал ключевую задачу «Спартака» на сезон
10:34 · Россия. Премьер-лига
Игнатов высказался об уходе Ваноли из «Спартака»
08:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил об уходе легионера официально
07:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин выбрал между Малкомом и Клаудиньо
07:38 · Россия. Первая лига
«Рубин» буксует на старте сезона Первой лиги
02:48 · Россия. Премьер-лига
Юран: «За предложение сдать матч у человека могла бы и голова отлететь»
10 Августа
21:57 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен, что «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду
21:45 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Отставка Юрана? Очень неожиданно»
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Хендриксом
21:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов не верит в причастность Юрана к договорным матчам
Все новости
Рекомендуем