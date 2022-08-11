Никифоров — о ситуации с Юраном: «Договариваться могут руководители клуба, но не главный тренер»

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

Ранее сообщалось, что специалист был уволен из клуба за попытку организовать договорной матч, однако позже сам Юран опроверг эту информацию.

По мнению Никифорова, подобной ситуации возникнуть никак не могло, поскольку у главных тренеров команд нет полномочий договариваться о таких вещах.

«Договариваться могут руководители клуба, генеральные директоры, но не главный тренер. По мне, это какая-то полная ерунда», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Химки» проведут 14 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.