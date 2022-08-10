«Химки» объявили о назначении Писарева на пост главного тренера клуба

Тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Химки». Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Отмечается, что трудовой договор между сторонами заключен на два года.

«Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Для меня это первый опыт работы в Премьер-лиге в качестве главного тренера», — приводит слова Писарева пресс-служба команды.

Тренер считает, что у «Химок» интересный состав, он состоит из сплава молодых и опытных игроков. Команде будет прививаться атакующий стиль, добавил Писарев.

Напомним, ранее подмосковный клуб покинул Сергей Юран, который возглавлял команду с февраля этого года.